Tapis rouges: la commune de Molenbeek a bien «violé la loi»

En décembre 2019, la commune de Molenbeek, via deux associations, fait installer des tapis rouges et des illuminations dans le centre de la commune. Suite à une plainte d’Ahmed El Khannouss, la Région vient de rendre un arrêté ministériel. Celui-ci annule la décision du collège molenbeekois car «la loi est violée». Explications.

Souvenez-vous. En décembre 2019, la commune de Molenbeek installe des tapis rouge sur la chaussée de Gand et des illuminations dans le centre historique de la commune et dans le quartier Maritime. Pour ce faire, l’échevin du Commerce Amet Gjanaj octroie de l’argent à deux associations de commerçants : « Molenbeek Center Shopping » et « Maritiem-Dynamoque ».