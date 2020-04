Le port du masque obligatoire sur le réseau STIB dès le 4 mai

Afin de répondre aux mesures de déconfinement progressif annoncées par les autorités le vendredi 24 avril, la STIB adaptera son offre de transport public d’ici le lundi 4 mai. Les fréquences seront renforcées et le port du masque rendu obligatoire dans les transports publics. Afin d’éviter une trop forte pression sur le réseau, au cours des différentes phases de déconfinement, il est recommandé de laisser la priorité des transports public à ceux qui en ont le plus besoin et d’éviter autant que possible les heures de pointe.

À partir du lundi 4 mai, la STIB revient à une offre traditionnelle alignée sur les déplacements attendus durant les différentes phases de déconfinement. Les écoles restant encore fermées jusqu’au 18 mai, l’horaire blanc ‘pré-vacances scolaires’ sera d’abord d’application durant la première phase.