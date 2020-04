Le confinement joue sur la maltraitance des seniors

Le confinement n’est pas sans influence sur le bien-être de nos seniors. Il y a, bien sûr, ceux qui résident en maison de repos et souffrent de ne plus recevoir de visite. Mais il y a aussi les personnes âgées qui cohabitent, souvent avec un de leurs enfants. Infor-Homes signale avoir reçu plusieurs appels s’inquiétant de possibles maltraitances pour certaines d’entre elles, dans des situations où la vie en commun était déjà difficile avant le confinement.

On a évoqué récemment une hausse des faits de violence conjugale mais le confinement n’affecte pas seulement la vie des couples et de leurs enfants. Les seniors aussi subissent l’impact de ce confinement prolongé. Et c’est le cas sur plusieurs plans, comme l’explique la coordinatrice de la ligne d’écoute de l’ASBL Infor-Homes.