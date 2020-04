Un séisme qui va secouer tout le sport amateur

Avec le report des Jeux et des championnats d’Europe d’athlétisme, sans parler du foot et de toutes les autres compétitions majeures, le monde du sport international est ébranlé comme jamais – si on excepte les deux grandes guerres, bien entendu. Mais ce qui arrive en Belgique, aujourd’hui, risque bien de toucher de plein fouet le sport amateur, déjà bien malade.

La pandémie et sa cohorte de tragédies sanitaires, économiques et sociales n’empêchent pas l’appareil judiciaire de fonctionner. C’est ainsi que la Cour constitutionnelle a annulé, sans que cela ne suscite d’émois, ce jeudi, le système de revenus complémentaires exonérés d’impôt et de cotisations sociales à concurrence de 6.340 euros par an pour le travail associatif.