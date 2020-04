Augmentation des PV à Bruxelles pour non-respect des règles Covid

Le bilan des amendes pour non-respect des règles imposées pour limiter la propagation du Covid-19 atteint les 2.600 procès-verbaux sur le territoire de la police de Bruxelles-Nord et dépasse les 4.600 PV à Bruxelles-Ouest, selon des décomptes communiqués lundi. Les verbalisations n’ont pas diminué durant ce dernier week-end. Avec l’annonce vendredi soir d’un déconfinement progressif, les policiers ont dû rappeler samedi et dimanche que les règles du confinement et de la distanciation sociale restent d’application tout du moins jusqu’au 4 mai.

La zone de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a dressé 2.599 PV depuis le début du confinement décidé le 18 mars, dont 417 durant la semaine qui vient de s’écouler, à l’encontre de particuliers qui ne respectaient pas les mesures dans l’espace public.