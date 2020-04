La Région bruxelloise proposera des masques en tissu en 3 tailles

Le Conseil régional de sécurité bruxellois (CORES) s’est réuni lundi après-midi pour discuter des implications concrètes pour la Région bruxelloise des dernières annonces du Conseil national de sécurité, en date de vendredi dernier. La question des masques a été l’un des points centraux abordés. Bruxelles a déjà fait un travail de prospection des capacités de production locales, apprend-on lundi.

Les masques en tissu couvrant nez et bouche seront en effet obligatoires dans les transports à partir du 4 mai pour les 12 ans et plus, et apparaissent comme un élément essentiel de la stratégie de déconfinement en parallèle du maintien des règles d’hygiène et de précaution connues.