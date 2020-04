Les lampes à rayon ultraviolet: l’arme anti-corona qui fait débat

Première mondiale dans le secteur de l’événementiel: Brussels Expo va équiper ses 120.000m2 de purificateurs germicides à base de lampes à rayon ultra-violet, pour détruire le coronavirus. Plus d’1 million d’euros seront investis. «Nous serons ainsi prêts pour redémarrer nos activités dès septembre, si nous avons le feu vert du gouvernement», se réjouit Denis Delforge, CEO de Brussels Expo.

De l’aveu même de Denis Delforge, grand patron de Brussels Expo (où s’organisent Batibouw, le salon de l’Auto, etc.) le système n’est pas encore homologué en tant que tel, « mais il est déjà reconnu scientifiquement et utilisé dans les hôpitaux pour désinfecter les salles d’opération ». Ça lui a suffi pour y croire et passer commande. « Oui, la commande est faite.