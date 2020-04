DierAnimal s’inquiète du sort des animaux en confinement

Les mesures de distanciation et de confinement ont un impact sur tout le monde, et les animaux n’y échappent pas non plus. Et si la vie sauvage et la biodiversité semblent bénéficier de cette baisse de l’activité humaine, la situation est malheureusement différente pour les animaux domestiques. C’est le constat que dresse Victoria Austraet, députée bruxelloise DierAnimal.

Lors de la dernière réunion de la commission environnement, Victoria Austraet a interrogé le ministre bruxellois du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI), sur une série de problématiques liées aux animaux domestiques.