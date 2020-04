Sponsoring: après 40 ans, Anderlecht change de banque

Une banque s’en va, une autre prend le relais. Alors que BNP Paribas Fortis a décidé d’arrêter le sponsoring auprès du RSCA un an avant la fin de son contrat, c’est un concurrent qui prend le relais: Belfius. Un investissement via sa filiale de gestion d’actifs, Candriam, où un certain Marc Coucke a placé entre 700 et 800 millions€.