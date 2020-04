Le bourgmestre de Bruxelles: «Important de contester les amendes»

Suite à un contrôle «corona» mouvementé et décrié, tandis que le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), et le chef de corps de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles, qui avaient accepté de rencontrer ce lundi après-midi les jeunes des Marolles, nous parlaient par la voix de leurs porte-parole respectifs d’une rencontre «constructive», les représentants des jeunes des Marolles nous ont fait parvenir ce lundi soir un communiqué de presse intitulé «Entre espoir et frustrations» dont le contenu est nettement plus mitigé…

« A l’initiative des jeunes des Marolles, le FJM et JAM, une rencontre a eu lieu ce jour à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Nous pouvons nous réjouir du fait qu’un dialogue a été entamé et que rendez-vous est pris pour fin mai (la date reste à déterminer) afin d’évaluer la situation sur le terrain.