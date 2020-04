Bruxelles: une plateforme d’aide pour les personnes en deuil

Une plateforme d’accompagnement psychologique pour les personnes endeuillées et une ligne d’écoute pour les proches des personnes malades créées à Bruxelles par le Centre de Prévention du Suicide.

La pandémie que nous affrontons actuellement fait émerger de nouvelles urgences sociales et psychologiques. Depuis plusieurs semaines, des hommes et des femmes se trouvent notamment isolés dans des hôpitaux et maisons de repos. Leurs proches ne peuvent leur rendre visite et traversent souvent des situations d’anxiété et d’impuissance qui s’intensifient lorsque le décès survient.