Incendie dans le métro à Bruxelles: deux auteurs recherchés

À la requête du juge d’instruction à Bruxelles, la police demande de diffuser l’avis suivant : le samedi 13 avril 2019 vers 20h, à Bruxelles, deux individus ont volontairement provoqué un incendie dans une rame de métro entre les stations Delacroix et Madou.

Deux jeunes individus pénètrent dans la station Delacroix et arrivent sur le quai en direction de la station Madou. Ils pénètrent dans une rame de métro et s’installent sur les bancs. Après quelques instants, ils manipulent un briquet et mettent le feu à un bout de papier qui s’éteint rapidement. Les deux jeunes décident alors de mettre un liquide inflammable sur le papier et y boutent le feu.