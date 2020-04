Belfius ne devrait pas apparaître sur le maillot d’Anderlecht

Une bonne manière de gagner en notoriété.

Ce mardi matin, nous vous annoncions qu’alors que BNP Paribas Fortis a décidé d’arrêter le sponsoring auprès du RSCA un an avant la fin de son contrat, c’est un concurrent qui prend le relais à Anderlecht : Belfius. Un investissement via sa filiale de gestion d’actifs, Candriam, où un certain Marc Coucke a placé une bonne partie de sa fortune.