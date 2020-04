Le barbecue se termine en intoxication au CO à Auderghem

Une mère et deux de ses enfants ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO), lundi soir vers 22h05 avenue Guillaume Van Nerom à Auderghem, a indiqué mercredi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Ils ont été emmenés à l’hôpital pour une prise en charge.

La famille, composée de trois enfants, avait fait un barbecue. Les secours ont été appelés pour signaler que la mère avait des maux de tête et des nausées. A l’arrivée des ambulanciers, leur détecteur CO s’est déclenché. Ils ont évacué la famille, ont ouvert les fenêtres et ont appelé les pompiers. La mère et ses deux plus jeunes enfants ont été emmenés à l’hôpital.