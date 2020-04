Ixelles: des masques distribués à partir de ce jeudi

La distribution de masques débutera ce jeudi à Ixelles, a annoncé le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) à La Capitale. Une distribution qui se fera via les boîtes aux lettres et qui ciblera les Ixellois de plus de 65 ans isolés ou fragilisés.

« Nous sommes en train d’achever de mettre dans des enveloppes, ensuite étiquetées, 5.000 masques qui seront distribués à partir de jeudi puis dans les jours qui suivent », nous a expliqué ce mercredi matin le bourgmestre ixellois Christos Doulkeridis. « On espère en distribuer un maximum d’ici lundi. »