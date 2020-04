Consacrons 10% des réserves à relancer Ixelles, propose Calomne

Lors du conseil communal de ce jeudi soir, le chef de groupe MR Gautier Calomne proposera une motion déclarant Ixelles «en état d’urgence économique et sociale» suite à l’épidémie de coronavirus et au confinement qui en a résulté. Dans son texte, il demande notamment au collège d’utiliser 10 % au moins du fonds de réserve ordinaire de la commune afin de mener une politique de relance.

On l’a déjà dit plus d’une fois, la crise sanitaire liée au coroanvirus et le confinement qui a été rendu nécessaire, vont avoir un impact majeur sur la situation économique. Cela n’a pas échappé au conseiller ixellois Gautier Calomne, qui va interpeller le collège Ecolo-PS à ce sujet jeudi soir au conseil communal.