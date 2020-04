Eliot Juniku quitte Boitsfort et s’engage au Kosova Schaerbeek

Deuxième transfert de la journée pour le Kosova Schaerbeek qui accueille Eliot Juniku, un joueur en provenance de Boitsfort.

Il a fait ses classes au White Star avant de passer dans les rangs du Crossing Schaerbeek et ensuite de Boitsfort. Il occupe le poste de milieu offensif et peut également évoluer sur les flancs. Plus tôt dans la journée, le Kosova avant également annoncé l’arrivée de Mehdi Ahmeti, transfuge venu d’Amicii.