St-Gilles: Vidéo Express vient vous livrer des DVD commandés

Vidéo Express est l’un des derniers vidéoclubs de Bruxelles. «Les autres vendent aussi des boissons et de la nourriture. Nous, notre unique activité consiste à louer des DVD. Donc, on peut même dire que l’on est le dernier véritable vidéoclub de la capitale», sourit Juan Borbolla. Cet amoureux des films a connu la location de cassettes vidéos, l’arrivée du DVD puis l’effondrement du marché de la location avec l’avènement de Netflix et des services de VOD. Sa boutique, présente sur la chaussée de Waterloo depuis le 1e avril 1999, a déjà traversé différentes crises. Pour affronter celle du coronavirus, Vidéo Express opte pour la livraison.

Les commandes se font par mail et les livraisons se font à pied ou à vélo. « Je livre avec mon fils à Ixelles, Uccle et Forest », détaille Juan, Schaerbeekois d’origine et de coeur. Le paiement se fait en liquide, à la livraison. Les DVD sont emballés… dans des sacs de pains. « On a moins de clients qu’avant la crise sanitaire, mais je livre encore jusqu’à 10 clients par jours.