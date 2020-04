Watermael-Boitsfort: motion déclarant l’urgence économique

Alors que la scène politique belge débat sur la nécessité de faire passer ou non l’économie avant l’humain, Watermael-Boitsfort adopte une motion pour déclarer l’urgence à la fois économique et sociale. La motion a été votée mardi soir lors du conseil communal et adoptée par la majorité Ecolo-MR-GM. L’opposition s’est abstenue.

Observant que la crise frappe de plein fouet les petits commerçants, la commune affirme, sur proposition des conseillers Roberti (Ecolo) et Persoons (MR-GM), « impérieuse la nécessité d’apporter rapidement une aide au tissu économique local d’une part et de mettre en œuvre des politiques de relance ». Une aide qui s’appliquera via différents niveaux de pouvoirs.