Anderlecht: des jeunes sèment le trouble au square de l’Aviation

Depuis trois semaines, une bande de jeunes traîne sur le square de l’Aviation, perturbant le quotidien des riverains, rapportent nos confrères de Bruzz. Les riverains ont décidé d’écrire une lettre ouverte à la police et au bourgmestre d’Anderlecht. Ils réclament plus de contrôles, mais ceux-ci sont déjà suffisants selon les forces de l’ordre.

« Je n’ose plus faire du jogging seul la nuit. L’atmosphère est vraiment sinistre », rapporte une habitante à Bruzz qui vit la situation au quotidien. « Certains sont vraiment jeunes, n’ont que 13 ans. La plupart ont 16 ou 17 ans, et quelques hommes plus âgés ont environ trente ans. »