Un policier légèrement blessé suite à une course-poursuite

Un jeune homme de 23 ans, qui ne possède pas de permis de conduire, a engagé, au volant de la voiture de sa mère, une course-poursuite avec la police mardi soir vers 20h15, chaussée de Haecht à Haren, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Il a été mis à disposition des autorités judiciaires pour entrave méchante à la circulation. Un policier a été légèrement blessé.

Une patrouille de la police de Bruxelles-Ixelles a voulu procéder au contrôle de H.G., après qu’il eut brûlé un feu rouge et emprunté une bande de circulation réservée aux bus. Le jeune conducteur a alors tenté d’échapper aux policiers. Il a brûlé un second feu rouge, roulé à contre-sens et atteint une vitesse de 120 km/h en ville.