Manque de dialogue au sein des centres de contrôle technique

30/04 17:00 → 30/04 23:00

En fin d'après-midi et en soirée, des averses orageuses toucheront le pays à partir du sud-ouest et pourront être localement à l'origine de beaucoup de précipitations en peu de temps. Les rafales sous les orages pourront atteindre 75 km/h, voire davantage. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le risque d'orages persistera encore une partie de la nuit