Bruxelles: voici les mesures du MR pour une stratégie de relance

Le MR, premier parti d’opposition à Bruxelles, lance ce jeudi 30 avril une stratégie de relance pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette stratégie de relance d’une vingtaine de pages baptisée « Rise up Brussels » contient plus d’une dizaine de propositions concrètes pour soutenir la trésorerie des entreprises et préserver l’emploi.