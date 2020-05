Luka Elsner, ancien T1 de l’Union, probable coach d’Amiens en L2

La LFP a décidé d’arrêter les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en France, figeant les classements à l’issue de la 28e journée, la dernière disputée avant l’arrêt en raison de la crise du coronavirus, avec deux relégations en Ligue 2 (Amiens, 19e, et Toulouse, 20e) et deux montées au sein de l’élite (Lorient, 1er, et Lens, 2e). Le PSG est champion.

La LFP a suivi jeudi les injonctions sanitaires du gouvernement français, même si sa décision annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.