Adil: voici pourquoi la version policière est plausible!

Non, cela n’est pas possible de s’assurer de la culpabilité des policiers en se basant sur des marquages blancs tracés sur la route pour figurer les positions post-accident de la voiture de police, du corps d’Adil et de son booster; et, qui plus est, sur des témoignages (ré)inventés pour accréditer la thèse de la «bavure» policière! Voici les premiers résultats de l’enquête judiciaire – indépendante – qui est toujours en cours et les explications de spécialistes qui vous permettront de comprendre pourquoi c’est réellement bien plus complexe que cela de se prononcer sur une telle question…

« Bavure policière », c’est ce que la famille d’Adil, ses amis, ou, plus largement, tout qui se dit qu’il aurait pu être à sa place ou prendre la même décision que lui face à la police, estiment qu’il se serait – à coup sûr – déroulé à hauteur du quai de l’Industrie dans la soirée du vendredi 10 avril dernier.