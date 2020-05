Port du masque: vos élus bruxellois veulent montrer l’exemple

Peu à peu, la population reçoit un masque, signe que le déconfinement se rapproche, et que porter le masque semble être ce qu’il y a de plus judicieux pour éviter la propagation du coronavirus. Et c’est à vos élus de montrer l’exemple en premier. Voici leurs messages sur l’importance du port du masque.

La distribution des masques à Bruxelles ne va pas au même rythme dans chacune des communes. Certaines ont déjà terminé leur distribution (voir ci-dessous), alors que d’autres l’entament à peine. Mais une chose est sûre, d’ici quelques jours, chacun aura « son » masque.