Bruxelles: une rooftop party avec des DJ’s en livestream

Il n’y a pas de fête en ce moment, bien que Silversquare et Befimmo pensent différemment. Pas ensemble, mais quand même un peu. Pas regroupé au même endroit, mais confortablement installé grâce aux rythmes caliente de la fine fleur de la scène house Belge… Silversquare et Befimmo se mobilisent ensemble avec les collectifs d’organisation de soirée Fancy Footwork et Curfew. Pas une lockdown party, mais une rooftop party dans un endroit exclusif avec des DJ’s. Grâce au livestream, tout le monde peut danser, un verre à la main, avec une vue magnifique sur Bruxelles.

Silversquare, qui exploite déjà 7 lieux de coworking à Bruxelles et au Luxembourg, a trouvé les partenaires idéaux en Fancy Footwork et Curfew pour donner de l’énergie à toutes les personnes confinées. Avec les collectifs de fête, connu pour ses soirées dansantes bruxelloises et gantoises emblématiques, Silversquare veut encourager les Bruxellois pendant cette période compliquée.