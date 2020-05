Comme nous vous l’annoncions déjà jeudi, Jelle ten Rouwelaar va renforcer l’encadrement sportif du Sporting d’Anderlecht. Le Néerlandais, qui arrive en provenance du NAC Breda, officiera dès le 11 mai prochain en tant qu’entraîneur des gardiens. Le RSCA l’a annoncé samedi sur son site officiel.

«L’arrivée de Jelle ten Rouwelaar s’inscrit dans la stratégie de notre club qui vise à détecter, recruter et amener des gardiens de but au plus haut niveau», a écrit le RSCA.