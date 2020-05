Le commerce bruxellois va devoir se réinventer

Brussels Studies a rédigé une note sur les commerces à la veille du confinement avec l’aide d’une équipe de chercheurs de l’Université Libre de Bruxelles. Il fait le point sur les connaissances disponibles sur le secteur du commerce à Bruxelles.

Des chercheurs font le point sur les commerces bruxellois et publient une note dans la dernière parution de Brussels Studies. Ils souhaitent réconcilier l’urbain avec ce secteur. « C’est un état des lieux pré-Covid-19. Cela permettra de mieux faire le point sur la crise plus tard », indique Benjamin Wayens, géographe de formation et chercheur à l’ULB.