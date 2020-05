Bruxelles a finalisé son dispositif de tracing

Le Conseil National de Sécurité a décidé que la sortie de confinement sera progressive à partir du 4 mai et sera conditionnée à la réalisation d’un dépistage élargi (testing) et d’un suivi des contacts (tracing) de grande ampleur. À charge pour les entités fédérées de mettre en place ce dispositif sur le terrain.

Le virus est encore présent en Belgique. Pour pouvoir déconfiner et reprendre une vie plus normale, les experts proposent de placer les personnes infectées en isolement et de prévenir au plus vite leurs contacts récents pour qu’elles puissent se surveiller et s’isoler également. On passe d’un confinement généralisé à un isolement des personnes qui ont été exposées au risque d’infection.