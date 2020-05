Elsner: «Je tombe des nues et j’en suis très marqué»

La semaine dernière, suite à la clôture définitive des compétitions en France, la LFP (Ligue de Football Professionnel) prenait la décision de reléguer les 19e et 20e de Ligue 1 en Ligue 2, c’est-à-dire Amiens et Toulouse. Ce samedi, interrogé sur la question, Luka Elsner, le coach amiénois et entraîneur de l’Union Saint-Gilloise la saison dernière, a poussé un gros coup de gueule.

« Depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vécu une secousse comme celle-ci. Généralement, on est maître de son destin et de sa performance dans le foot mais là, je ne m'attendais pas à une décision aussi rapide. C'est comme un coup de sabre, c'est coupé net. Je tombe des nues et j'en sors très marqué », a-t-il d'abord lancé dans un entretien accordé au Courrier Picard.