Woluwe-Saint-Pierre: baisse inédite de la criminalité

Le contexte du confinement sanitaire débuté le 18 mars 2020 a fait plonger de façon inédite les chiffres de la criminalité à Woluwe-Saint-Pierre. Entre février et fin mars, les faits criminels ont globalement diminué de 30% au niveau du territoire communal.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le mois d’avril, la situation est encore plus marquée puisque seuls 4 vols dans les habitations et commerces et 2 vols dans les voitures ont été signalés. C’est du jamais vu. Mieux encore : aucun vol avec violence n’a été répertorié au cours de cette période.