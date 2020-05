Le procès des «hébergeurs de migrants» remis à quasi un an

La cour d’appel de Bruxelles a reporté, lundi après-midi, le dossier relatif à quatre personnes poursuivies pour trafic d’êtres humains aux 23 et 24 mars 2021. Les débats dans cette affaire, qui devaient se tenir ce lundi après-midi et mardi toute la journée, sont donc reportés à presqu’un an.

Les quatre personnes sont prévenues pour avoir apporté une aide à un trafic d’êtres humains, après avoir hébergé des migrants qui, selon l’enquête, se livraient à un tel trafic.