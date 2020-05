Forest conserve son budget culture pour soutenir les artistes

Les secteurs de la culture et de l’événementiel sont gravement touchés par la crise du Covid-19. Comment leur venir en aide, alors que la reprise des activités ces prochains mois semble encore incertaine? La commune de Forest – en partenariat avec le BRASS et GC Ten Weyngaert – annonce avoir mis sur pied un plan de relance destiné aux artistes.

Depuis plus d’un mois, les artistes et créateurs sont confrontés quotidiennement à des annulations de projets, et perdent toute perspective de salaire et donc de revenu. En outre, la plupart d’entre eux ne peuvent pas bénéficier de mesures de chômage temporaire ou de soutien fédéral, alors qu’ils ne peuvent avoir une nouvelle perspective que dans la toute dernière phase du plan de sortie.