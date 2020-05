Woluwe-Saint-Pierre instaure le 20km/h dans une dizaine de rues

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de nouveaux aménagements et des mesures fortes en matière de mobilité dans le cadre de l’actuelle période de déconfinement.

L’objectif de ces aménagements est de : permettre aux citoyens de rétablir graduellement ses déplacements en favorisant les modes de transports « doux » que sont la marche à pied et le vélo. « Observons cette période de crise comme une accélération du changement (qui était de toute manière inéluctable) et non simplement comme un temps fait d’exceptions.