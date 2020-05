Des «bandes de circulation» prévues pour la rue Neuve

Il s’agit d’éviter ça lundi prochain dans la plus célèbre artère commerçante du pays... - Belga

La répouverture des commerces et donc des centres commerciaux est prévue lunid prochain 11 mai. D’où risque d’affluence dans les artères commerçantes les plus fréquentées et problème pour le respect de la distanciation sociale. Pour y remédier, la Ville de Bruxelles prévoit d’instaurer un système de «bandes de circulation» , en quelque sorte.