Des pistes cyclables provisoires tout l’été dans la capitale

La Région met actuellement en place une série de pistes cyclables afin de favoriser la mobilité en période de confinement. Dernier exemple en date rue de la Loi, où une bande de trafic automobile a été transformée en piste cyclable supplémentaire. Jusqu’à quand? Jusqu’à la fin de l’été au moins, annonce Elke Van Den Brandt. La ministre Groen n’exclut pas de laisser certaines de ces pistes en place plus longtemps, en guise de test.

Le lieu est hautement symbolique. La rue de la Loi, qui accueillit la première piste cyclable régionale, il y a plus de 15 ans, compte depuis ce mardi une piste cyclable supplémentaire. Installée durant la nuit et mardi matin, elle a pris la place de la bande de circulation située la plus à gauche pour faire place à une large piste cyclable.