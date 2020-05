Bruxelles: ce clown propose un regard décalé sur le confinement

Le clown Poil Poil prend la pose dans Bruxelles et offre un regard tendre et absurde sur le contexte de la crise actuelle du coronavirus.

Pil Poil s’amuse dans la capitale… Ce clown, dont le vrai nom est Olivier Mahiant, utilise l’absurde du confinement et en tire quelques clichés assez décalés qu’il partage sur sa page Facebook. « Je me suis pris d’un délire avec un ami photographe dans Bruxelles confinée et désertée », débute-t-il.