Bruxelles: «Mon Panier Frais» livre des fruits et légumes bios

Maria Baudo, une Bruxelloise de 26 ans, a créé une entreprise de livraison de fruits, légumes et épicerie bio, il y a un mois, à la suite de la crise sanitaire actuelle. Elle se nomme « Mon Panier Frais ».

« Au mois de mars, le virus corona a mis un grand frein à l'ouverture de mon restaurant qui devait voir le jour en mai. Cela m'avait demandé un an de recherche et d'étude pour trouver le financement, l'endroit et les fournisseurs », indique Maria.