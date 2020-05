La zone de police Marlow a maintenant sa brigade cycliste

Depuis le 1er mai, neuf agents de la zone de police Marlow parcourent les communes d’Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort à vélo. Une brigade cycliste présentée comme plus proche des habitants et plus écologique. C’était l’avant-dernière zone de police de la région bruxelloise à ne pas disposer d’une brigade de ce type.

La zone de police Marlow est depuis le 1er mai doté d’une toute nouvelle brigade. Les neuf inspecteurs qui la composent sillonneront les communes d’Uccle, d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort sur leur vélo électrique Trek.