1.000 masques 'Sprout' pour les héros de l'UZ Brussel

L’hôpital universitaire de la VUB (UZ Brussel), à Jette, a reçu 1.000 masques en tissu aux couleurs de « Sprout to be Brussels », offerts par Beci, la Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles. Ils sont destinés à la Villa Samson, une annexe de l’hôpital qui organise, pendant l’épidémie, le soutien psychologique au personnel hospitalier.

Ces masques en tissu, lavables et réutilisables, ont été acquis par Beci avec un lot de 10.000 masques destinés aux travailleurs bruxellois, dans le cadre de l’initiative citoyenne « Sprout to be Brussels ».