Plus d’emporter ou de livraisons après 22h30 à la Ville

À la Ville de Bruxelles, les établissements Horeca qui vendent des plats à emporter ou en livraison doivent fermer leurs portes après 22h30 sous peine d’écoper d’une amende.

« Des messages erronés concernant la livraison de plats par les restaurants ont été diffusés sur certaines plateformes delivery. Dans un souci de clarification pour tous les horeca, la Ville rappelle que le take away et la livraison à domicile sont possibles jusque 22h30 pour les restaurants et cafés.