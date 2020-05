16 communes vont avoir des espaces partagés limités à 20km/h

Dans le cadre du déconfinement, la Région bruxelloise a souhaité rendre un maximum l’espace public accessible aux usagers faibles et à la mobilité douce. C’est pourquoi la ministre Elke Van den Brandt (Groen) a envoyé un courrier aux 19 communes, le 15 avril dernier afin de voir les communes qui seraient intéressées par l’installation d’espaces partagées, à savoir des slowstreet où la vitesse est limitée à 20km/h et les piétons peuvent utiliser l’ensemble de l’espace. Ils ne sont pas limités aux trottoirs.

« C’est fantastique, 16 communes ont déjà rejoint le mouvement pour donner plus de place, dans nos rues, aux personnes. Bientôt il y aura 100 km de slow street à Bruxelles pour permettre aux Bruxellois et visiteurs de Bruxelles de sortir et circuler à pied en toute sécurité, en respectant les règles de distanciation sociale.