La piscine d’Ixelles restera fermée un an de plus

C’est la plus ancienne piscine de Bruxelles. - V.Fr.

La saga du chantier de rénovation de la piscine d’Ixelles se poursuit. Après avoir attendu vainement une réponse à leur demande de subside régional, les édiles ixellois ont décidé d’attribuer le marché. L’entrepreneur adjudicataire a obtenu, de l’entamer au mois de septembre. Comme le chantier est prévu pour 2 ans, la piscine ne devrait pas accueillir de nageurs avant la fin 2022, soit un an plus tard que prévu et trois ans après sa fermeture au public.