Saint-Gilles: 5 heures en cellule pour une collecte de vivres

EXCLUSIF. Une assemblée citoyenne a été interrompue par la police le vendredi 1er mai à Saint-Gilles. Une dizaine de participants ont été arrêtés et retenus au poste pendant 5 heures.

Une vingtaine de personnes s’est réunie durant l’après-midi du vendredi 1er mai sur la placette saint-gilloise située à la jonction de la chaussée de Forest et de la rue du Monténégro. Il s’agissait, selon les participants, d’une assemblée citoyenne de voisins réunie dans le but de s’organiser pour effectuer une distribution de dons aux habitants plus défavorisés du quartier.