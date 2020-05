Attention: non, les contrôles de police ne sont pas finis !

Vidéos

Ce jeudi matin, le chef de corps de la zone de police de Montgomery a expliqué, sur les ondes de Bel-RTL, que la police allait toujours contrôler les déplacements des citoyens belges en se focalisant sur un aspect en particulier.

Après les annonces du Conseil national de sécurité ce mercredi, de nombreux Belges se demandaient si et comment la police allait continuer à effectuer des contrôles dans le cadre du confinement. Car avec les nombreuses mesures d’assouplissements en vue du déconfinement progressif, les moyens de « répression » étant fortement réduits.

Un fait qu’avait tenu à nuancer directement la Première ministre Sophie Wilmès en rappelant que la police restait « une instance de contrôle ». « Il y a toujours des interdits. Par exemple les rassemblements. Ils sont toujours interdits. Le respect des distances sociales aussi doit être respecté », avait-elle indiqué.

Une information confirmée ce matin sur Bel-RTL par Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone de police Montgomery. « Nous allons clairement continuer à effectuer des contrôles des déplacements. La première question que nous continuerons à poser, c’est la raison du déplacement », explique-t-il. Mais celui-ci ne se fait pas d’illusion, il sait que les raisons de déplacements sont devenues plus nombreuses et donc, de surcroît, plus difficile à vérifier.

Si la raison du déplacement sera donc toujours vérifiée, Michaël Jonniaux explique que l’accent sera mis sur un aspect en particulier car il reste interdit. « On va surtout se focaliser sur le nombre de personnes dans la voiture. Car il est toujours interdit d’être dans sa voiture avec trois ou quatre autres personnes qui ne vivent pas sous le même toit. C’est surtout sur cet aspect-là que nous allons focaliser nos contrôles au niveau des déplacements »

Car il le précise, pouvoir rendre visite à un foyer à quatre, ne veut pas dire pouvoir prendre la voiture à quatre pour se balader ou aller faire des courses.

