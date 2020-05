Anderlecht: les Souliers du Cœur mettent un parloir dans un home

Ce jeudi, les résidents de la maison de repos d’Anderlecht ont eu une agréable surprise: grâce à l’installation de parloirs en plexiglas, ils seront à même de revoir leurs proches au sein même de l’établissement. Une belle action de solidarité menée par les Souliers du Cœur en collaboration avec la société XLG (Caro Maintenance).

Construit par la société XLG (Caro Maintenance) et offerts par les Souliers du Cœur, ce parloir mobile en plexiglas est installé dans l’entrée de l’établissement. Simple à installer et facile à entretenir, ce sas mesure environ 4m2. Une trentaine d’exemplaires a déjà été installée à Bruxelles et en Wallonie. Les demandes continuent d’affluer.