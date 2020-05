La grande roue restera place Poelaert jusqu’au 15 juillet

La grande roue qui était revenue s’installer sur la place Poelaert en février devait normalement la quitter au début de ce mois de mai. Inaccessible au public depuis les mesures de confinement prises en mars, elle va pouvoir rester en place jusqu’à la mi-juillet.

Sur proposition de l’échevin du Commerce Fabian Maingain (DéFI) , le collège de la Ville de Bruxelles a accepté ce jeudi matin qu’elle reste en place jusqu’au 15 juillet. Reste à savoir quand on pourra à nouveau y accéder et ainsi y admirer une des plus belles vues sur Bruxelles.