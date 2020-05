Trois footballeurs professionnels, Sven Kums (AA Gent), Adrien Trebel et Edo Kayembe (jouant tous deux au RSC Anderlecht), ont remis jeudi, au nom du collectif Souliers du Cœur, un parloir en plexiglas à la maison de repos et de soins Trèfles Emera d’Anderlecht, qui doit permettre aux résidents et à leurs visiteurs de se parler en prenant des précautions pour éviter la propagation du coronavirus.

Ce parloir mobile d’environ quatre mètres carrés a été construit par la société XLG (Caro Maintenance) et installé dans l’entrée de l’établissement. « Simple à installer et facile à entretenir, ce sas mesure environ quatre mètres carrés.