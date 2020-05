Appel pour fournir des ordinateurs aux étudiants en FWB

Pendant la crise de Corona, en extrême urgence et en moins de 3 semaines, Circular.brussels et LEAD Belgium ont déjà fourni gratuitement des laptops et des desktops à plus de 420 familles.

Parce que les besoins en laptops demeurent immenses, les deux structures ont répondu favorablement à l’appel d’offres lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).